Сегодня, 23 июля, в японской столице проходит торжественное открытие XXXII Олимпийских игр. Церемония начинается в 20 часов по местному времени или в 14 часов по Минску. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 5».
Понятно, что не все белорусские поклонники спорта смогут насладиться просмотром церемонии открытия Игр в Токио в режиме онлайн: рабочий день никто не отменял. Но не беда: Белтелерадиокомпания предусмотрела это и повторно покажет мероприятие вечером. Кстати, двойная трансляция коснется и выступлений белорусских спортсменов, так как большинство из них будут показывать свои силы на Олимпиаде утром по японскому времени, когда в Беларуси будет ночь.
На церемонии открытия Игр в Токио будет присутствовать всего лишь 950 человек, а атлетов обяжут выполнять строгие антиковидные правила. Официальное название программы – «Объединенные эмоциями». Знаменосцами белорусской делегации будут пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова.
XXXII Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.
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В Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр – прямая трансляция
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