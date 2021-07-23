В Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр – прямая трансляция

Понятно, что не все белорусские поклонники спорта смогут насладиться просмотром церемонии открытия Игр в Токио в режиме онлайн: рабочий день никто не отменял. Но не беда: Белтелерадиокомпания предусмотрела это и повторно покажет мероприятие вечером. Кстати, двойная трансляция коснется и выступлений белорусских спортсменов, так как большинство из них будут показывать свои силы на Олимпиаде утром по японскому времени, когда в Беларуси будет ночь.На церемонии открытия Игр в Токио будет присутствовать всего лишь 950 человек, а атлетов обяжут выполнять строгие антиковидные правила. Официальное название программы – «Объединенные эмоциями». Знаменосцами белорусской делегации будут пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова.XXXII Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.