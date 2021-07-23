В Токио проходит акция протеста против проведения Олимпийских игр

Митинг приурочили к завершению эстафеты олимпийского огня. Днем противники Игр в Японии планируют провести еще несколько акций протеста. Одна из них – рядом с олимпийским стадионом.Участники демонстрации объяснили журналистам, что боятся всплеска заболеваемости коронавирусом из-за проведения международных соревнований. На плакатах, которые держат протестующие, можно увидеть надписи в стиле «Нет Олимпиаде-2020! Потратьте эти деньги на COVID-19». ТАСС уточняет, что в последнее время число случаев коронавируса за сутки в японской столице резко выросло.Напомним, что сегодня в Токио состоится официальное открытие Олимпиады. Церемония начнется в 20 часов по японскому времени (14:00 по Минску).Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.