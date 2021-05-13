В Токио назвали дневной предел заражений COVID-19 для безопасной Олимпиады

– пояснил он.По словам руководителя ассоциации, действующий режим чрезвычайной ситуации не даст нужного эффекта, если его отменить, как планируется, 31 мая.– добавил глава медицинской ассоциации.Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 правительство Японии решило продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 667 тыс., более 11,2 тыс. человек умерли. В Токио суточный прирост заражений коронавирусом в минувшую среду был 969.