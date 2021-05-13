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  2. В Токио назвали дневной предел заражений COVID-19 для безопасной Олимпиады

В Токио назвали дневной предел заражений COVID-19 для безопасной Олимпиады

Глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки считает, что для обеспечения безопасного проведения летних Олимпийских игр предел суточного прироста заражений в столице Японии не должен превышать отметку в сто новых случаев. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью газете Asahi Shimbun, передает ТАСС. 


– Если число инфицированных уменьшится примерно до 100 в сутки, количество стационарных и тяжелых больных сократится, станет слабее и нагрузка на сферу медицины. Согласно плану проведения соревнований, врачи и медсестры будут помогать спортсменам и зрителям на стадионе и близлежащих станциях оказания помощи. Если в Токио прирост заражений будет на уровне около 100, то врачи и медсестры действительно смогут позволить себе сотрудничать с организаторами Игр, – пояснил он. 

По словам руководителя ассоциации, действующий режим чрезвычайной ситуации не даст нужного эффекта, если его отменить, как планируется, 31 мая. 

– Если отменить ЧС, когда прирост будет на уровне 300–400, то не исключено, что в следующие два месяца возможна новая, причем очень сильная волна заражений. Чтобы добиться цели сократить заражения до 100 в день, нужно продлить режим ЧС до конца июня и ограничить перемещение людей, – добавил глава медицинской ассоциации.

Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 правительство Японии решило продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 667 тыс., более 11,2 тыс. человек умерли. В Токио суточный прирост заражений коронавирусом в минувшую среду был 969. 
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Фото: РЕЙТЕР
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