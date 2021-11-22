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  2. Клюге: вместе с властями региона обсудим дополнительные меры помощи беженцам

Клюге: вместе с властями региона обсудим дополнительные меры помощи беженцам

В Беларусь прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он посетил торгово-логистический центр «Бремино-Брузги» и поинтересовался условиями, созданными для беженцев, питанием, спросил о количестве людей, обратившихся за медицинской помощью.

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Клюге в частности поинтересовался, сколько в лагере детей, беременных женщин.

Ему рассказали, что в ТЛЦ организовано круглосуточное дежурство медиков. С утра сегодня к ним обратились 10 человек. Жалобы амбулаторные, экстренная помощь не требовалась.




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Один из вопросов касался профилактики коронавируса, в том числе вакцинации. В ТЛЦ открыт пункт вакцинации, но многие беженцы привились на родине до выезда в Беларусь.


Ханс Клюге также пообщался с беженцами. Они говорят ему, что хотят в Европу.

- Вместе с властями региона обсудим дополнительные меры помощи. Речь в первую очередь идет о медицинских средствах для хронических заболеваний и профилактики коронавируса, - сказал Ханс Клюге.
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Фото: Александр КУШНЕР
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