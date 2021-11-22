Клюге: вместе с властями региона обсудим дополнительные меры помощи беженцам

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Клюге в частности поинтересовался, сколько в лагере детей, беременных женщин.





Ему рассказали, что в ТЛЦ организовано круглосуточное дежурство медиков. С утра сегодня к ним обратились 10 человек. Жалобы амбулаторные, экстренная помощь не требовалась.



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Один из вопросов касался профилактики коронавируса, в том числе вакцинации. В ТЛЦ открыт пункт вакцинации, но многие беженцы привились на родине до выезда в Беларусь.





Ханс Клюге также пообщался с беженцами. Они говорят ему, что хотят в Европу.





- Вместе с властями региона обсудим дополнительные меры помощи. Речь в первую очередь идет о медицинских средствах для хронических заболеваний и профилактики коронавируса, - сказал Ханс Клюге.