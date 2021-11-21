Главная В ТЛЦ у белорусско-польской границы приехали представители ВОЗ Опубликовано: 21.11.2021 09:51:00 2208 В ТЛЦ у белорусско-польской границы приехали представители ВОЗ В ТЛЦ у белорусско-польской границы приехали представители ВОЗ. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница ВОЗ Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи