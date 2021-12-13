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Беженцы в ТЛЦ вышли на митинг против жестокости еврочиновников

Беженцы в транспортно-логистическом центре вышли на митинг против жестокости еврочиновников.

Протестующие обращаются с просьбами к ЕС посмотреть на бедственное положение беженцев и просят не высылать их назад в Ирак.

– Мы обращаемся ко всем: мы не можем здесь больше оставаться. И одновременно хочу сказать, что нам нельзя в Ирак. У нас там будут проблемы. Мы лучше умрем здесь либо на границе, но в Ирак не вернемся. Прошу рассказать о нашем протесте всем. Заодно хочу сказать спасибо вашему Правительству, военным – всем, кто был добр к нам, но ситуация такова, что женщины и дети не могут больше оставаться здесь. Мы сожалеем, что такая ситуация сложилась, но что случилось, то случилось, – сказал один из беженцев.  


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Фото: Алексей БИБИКОВ
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