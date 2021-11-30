В ТЛЦ открыли стационарный медицинский пункт

В пункте работает БИТ-бригада, в которую входят врач и два фельдшера, а также фельдшерская бригада – два фельдшера. В случае необходимости будет организован выезд педиатрической бригады – врача и фельдшера.В Минздраве напомнили, что около 100–200 беженцев ежедневно обращаются за медицинской помощью к дежурным врачам. Ранее их принимали бригады скорой помощи в автомобилях, которые дежурили возле ТЛЦ. В связи с тем что наступили первые заморозки, прием будет вестись в специальном помещении.