В ТЛЦ очередной митинг - в этот раз со своими обращениями к Европе выступили дети

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Детей становится все больше и больше, сейчас на площадке присутствует порядка трёх десятков малышей с плакатами.Беженцы говорят, что они не скот, они люди. Многие из них знают по 2-3 языка и не хотят замерзать в лесу. Беженцы поясняют, что дети рисуют свои страхи. Многие боятся умереть в лесу, многие боятся замерзнуть, не знают, что их ждёт в будущем.- поясняет беженка из Ирака.Люди взывают к евросообществу о том, что потеряли надежду, не могут больше ждать. На митинге собрались как совсем маленькие дети, которым едва исполнилось несколько лет, так и пожилые люди. Общее количество детей на площадке достигло полусотни.