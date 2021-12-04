В ТЛЦ очередной митинг - в этот раз со своими обращениями к Европе выступили дети

Дети показывают свои рисунки. Это импровизированная выставка - ужасает. Дети призывают не лишать их детства.
Детей становится все больше и больше, сейчас на площадке присутствует порядка трёх десятков малышей с плакатами.
Беженцы говорят, что они не скот, они люди. Многие из них знают по 2-3 языка и не хотят замерзать в лесу. Беженцы поясняют, что дети рисуют свои страхи. Многие боятся умереть в лесу, многие боятся замерзнуть, не знают, что их ждёт в будущем.
- Моя дочь рисует о том, что мечтает пойти в школу, но вынуждена сидеть в лесу, - поясняет беженка из Ирака.
Люди взывают к евросообществу о том, что потеряли надежду, не могут больше ждать. На митинге собрались как совсем маленькие дети, которым едва исполнилось несколько лет, так и пожилые люди. Общее количество детей на площадке достигло полусотни.