Пранюк: первая официальная делегация иностранного государства, которая предприняла конкретные меры

Сегодня ТЛЦ «Бремино-Брузги» посетила делегация из МИД Ирана. Дипломаты разыскивали среди беженцев граждан своей страны, чтобы оказать им помощь в возвращении домой.
От беседы с журналистами представители МИД Исламской Республики Иран отказались. Ситуацию прояснил Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
- Прежде всего, хочу отметить, что это первая официальная делегация иностранного государства, которая предприняла конкретные меры. Представители МИД Ирана приехали сюда, в ТЛЦ, чтобы проверить, действительно ли здесь по каким-то причинам находятся граждане их страны. Причины могут быть разными: кого-то ввели в заблуждение обещаниями райской жизни в Европе, кто-то потерялся, кто-то просрочил визу и опасается возвращаться. Между дипломатами и примерно 10 беженцами, которые представились гражданами Ирана, состоялась теплая беседа. Людям даны консультации, номера контактных телефонов. Им готовы помочь восстановить документы, если они были утеряны во время событий на границе, оказать визовую поддержку, купить обратные билеты на чартерный или регулярный рейс. Если количество людей будет достаточно большим, представители МИД Ирана готовы рассмотреть вопрос трансфера из ТЛЦ до Минска. Мы постараемся убедить граждан Ирана, которые находятся здесь, что, если они захотят вернуться на родину, никакой опасности, преследования со стороны властей не будет. Но, как показал разговор, пребывающие здесь граждане Ирана все равно стремятся в Европу.
Кроме того, иранские дипломаты встретились с представителями Белорусского Красного Креста. Достигнута договоренность о том, что Иранская организация Красного Полумесяца окажет гуманитарную помощь находящимся в ТЛЦ беженцам.
- Если бы правительства других стран так же быстро принимали решения и оказывали помощь, как это делает Иран, гуманитарный кризис, который случился на белорусско-польской границе, в скором времени разрешился бы, - отметил Виктор Пранюк.