Пранюк: первая официальная делегация иностранного государства, которая предприняла конкретные меры

От беседы с журналистами представители МИД Исламской Республики Иран отказались. Ситуацию прояснилКроме того, иранские дипломаты встретились с представителями Белорусского Красного Креста. Достигнута договоренность о том, что Иранская организация Красного Полумесяца окажет гуманитарную помощь находящимся в ТЛЦ беженцам.- отметил Виктор Пранюк.