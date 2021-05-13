В TikTok появился рецепт мак-н-чиз в два действия. Повара предлагают свою альтернативу готовки блюда

Пользователи социальной сети TikTok то и дело изобретают упрощенные рецепты. В феврале мы писали о флешмобе вокруг готовки пасты с фета, а теперь наткнулись на новый тренд – макароны с сыром в два действия. И если первый тренд нашел теплый отклик у многих любителей готовки, то второй вызывает спорные реакции.
О чем вообще речь? Рецепт мак-н-чиз для ленивых выглядит очень просто: в кипящую воду кулинары из TikTok предлагают добавить пачку кукурузных палочек со вкусом сыра, а потом всыпать туда пасту и варить до готовности. Судя по видео с пробами рецепта, соуса в таком «блюде» практически нет, но сырный вкус за счет специй из растворившихся палочек остается.
Профессионалы с новым подходом к готовке классического американского рецепта не согласны и предлагают свои варианты. Они посложнее и требуют большего количества ингредиентов, но результат того стоит.
Рецептом макарон в сырном соусе на замену лайфхаку с кукурузными палочками поделился шеф-повар Константин Оганезов. Он расписал все пошагово. Сначала подсаливаем кипящую воду, всыпаем туда пасту, перемешиваем и оставляем вариться. Параллельно с этим приступаем к готовке соуса. Для этого Оганезов рекомендует растопить в сотейнике кусочек сливочного масла, добавить к нему пол чайной ложки муки и 100 мл жирного молока. В получившуюся массу добавляем тертый или порванный на крупные куски сыр (чеддер и моцареллу) . Потом – двадцатипроцентные сливки. Перемешиваем соус до однородности, снимаем сотейник с огня и перекладываем в него готовую пасту.
Этот вариант готовки мак-н-чиз выглядит более сочным за счет соуса, но первому, с палочками, он проигрывает в цене и потраченном на готовку времени. Впрочем, если с последним пользователи соцсети еще готовы смириться, то вот вопрос цены в комментариях под видео Оганезова поднимают достаточно часто. Повар аргументирует: блюдо, приготовленное по его рецепту, рассчитано на 4–5 порций, что окупает затраты на ингредиенты.
В ходе обсуждения разных рецептов, их плюсов и минусов родился компромисс: готовую пасту засыпать тертым сыром (можно и разными сортами), перемешать и подождать, пока тот расплавится.
Подводим итог: в готовке, конечно, каждому свое. А какой рецепт больше всего понравился вам?
Фото: pixabay.com
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В TikTok появился рецепт мак-н-чиз в два действия. Повара предлагают свою альтернативу готовки блюда
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