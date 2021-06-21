Землетрясение магнитудой 6,0 произошло сегодня в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, который находится в составе Новой Зеландии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Фото иллюстративного характера
Эпицентр землетрясения был в 972 км к северо-востоку от города Фангареи (с населением около 50,9 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 27 км.
Информации об угрозе цунами нет.
Фото: pixabay.com
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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
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