Его зафиксировали 29 апреля у берегов Северных Марианских Островов, пишет ТАСС.
Согласно оценкам Геологической службы США, эпицентр стихии находился на расстоянии 356,5 км к северу от острова Сайпан (там проживает 48,2 тысячи человек). Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 178,6 км.
Сообщений об угрозе цунами вследствие стихийного бедствия не было.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
730
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter