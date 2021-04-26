Ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов, они обитают в северной части подводных Императорских гор – хребта, который тянется по дну северо-западной части Тихого океана, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал BMC Biology.
Виду присвоили название Grimpoteuthis imperator. Исследования проводили при помощи магнитно-резонансной томографии и микрокомпьютерной томографии (микро-КТ), а также анализа генов из образцов тканей. Ученые уточнили, что в большинстве случаев изучение нового вида проводят с помощью вскрытия. Но они решили применить методы, которые не нанесут вреда моллюску. Это важно и потому, что вид довольно редкий.
Экспертам удалось проанализировать форму раковины, жабр и пищеварительного тракта, а также индивидуальные особенности в нервной системе и органах чувств. Оказалось, что Grimpoteuthis imperator обладает уникальной для осьминогов формой сердца. Моллюск также имеет два крупных головных плавника. Это отличительная черта для представителей рода Grimpoteuthis. Именно благодаря ей осьминогов часто называют "дамбо" в честь классического диснеевского персонажа.
Гигантские осьминоги играют важную роль в морских экосистемах. Они обитают на большой глубине – примерно семь км от поверхности вод.
Фото: pixabay.com
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В Тихом океане нашли новый вид гигантских осьминогов
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