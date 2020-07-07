В Тибете завершился первый проект лесонасаждения методом аэросева

В Тибетском автономном районе (Юго-Западный Китай) недавно завершился первый проект лесопосадки методом аэросева, сообщило в понедельник районное Управление лесного и степного хозяйства, пишет "Синьхуа".

Посадка с воздуха велась на территории более 14,5 тыс. га, охватив также административный центр ТАР Лхасу и город Шаньнань. Всего в экспериментальном лесонасаждении было использовано 119,3 тонны семян.

Для завершения запущенного в начале июня проекта понадобилось 490 вертолетных вылетов общей продолжительностью 130 часов.

"Мы будем внимательно следить за ростом этих растений. Если этот эксперимент окажется успешным, он будет иметь большое значение для ускорения процесса озеленения тибетских земель", – заявил глава Научно-исследовательского института лесного хозяйства при названом управлении Мигмар Церинг.

В последние годы тибетские власти прикладывают огромные усилия для осуществления масштабного озеленения района, в результате чего площадь лесного покрова здесь уже превысила 12 процентов.