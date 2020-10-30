В тентаклях осьминогов нашли уникальные вкусовые рецепторы

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, – рассказал, слова которого приводит научный журнал Cell.Осьминогов считают одними из самых высокоразвитых беспозвоночных. За последние полвека биологи выяснили, что эти головоногие моллюски могут видеть не только с помощью глаз, но и всей кожей в целом, а у каждого их щупальца есть автономная нервная система и набор органов чувств.Беллоно и его коллеги открыли еще одну удивительную черту осьминогов. Биологи изучали, как осязание этих моллюсков работает на уровне отдельных рецепторов и всей нервной системы щупальца в целом.Идея провести эти опыты появилась у биологов после того, как они заметили, что осьминоги, которые живут в разделенных решетками на несколько частей аквариумах, часто ощупывали пол в огороженных участках, просовывая туда щупальца. Если моллюск касался ползавших по полу крабов, то пытался захватить их и притянуть к себе, тогда как при прикосновении к камням этого не происходило.Это натолкнуло ученых на мысль, что осьминоги могут отличать крабов от камней, несмотря на схожие размеры, форму и твердость. Поэтому биологи детально изучили структуру нервных клеток внутри присосок осьминогов вида Octopus bimaculoides, а также проследили за их реакцией на разные раздражители.Оказалось, что в щупальцах моллюсков есть три типа рецепторов, каждый из которых реагирует на разные стимулы. Один распознавал касания и давление, а два других – вещества, которые вырабатывает типичная добыча осьминогов. Изучив устройство генов, которые управляют производством этих рецепторов, гарвардские ученые с удивлением обнаружили, что один из них был связан с распознаванием гидрофобных веществ – то есть тех, которые избегают контакта с водой.Ученые очень удивились этому, так как считается, что обонятельные и вкусовые рецепторы морских животных распознают в первую очередь вещества, растворимые в воде, которые в океанах и морях могут распространяться на большие расстояния.Исследователи предполагают, что способность распознавать нерастворимые вещества может помогать осьминогам не только различать вкус неживых предметов и добычи, но и избегать контакта с ядовитыми обитателями морей или токсичными объектами.В пользу этого, в частности, говорит то, что рецепторы щупалец Octopus bimaculoides активно реагируют на молекулы терпеноидов – нерастворимых в воде летучих веществ, которыми покрыта кожа многих ядовитых полипов, моллюсков и других несъедобных жителей морского дна. Когда ученые покрывали ими часть дна аквариума, осьминоги всегда избегали контакта с подобными участками. То есть вкус терпеноидов отпугивал их.Ученые надеются, что дальнейшее изучение структуры этих рецепторов и поиски их аналогов в организмах как обитателей морей, так и сухопутных животных поможет узнать историю появления этих нервных клеток и понять, какую роль они могут играть в жизни осьминогов, кроме защиты от потенциально ядовитой добычи.