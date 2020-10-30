Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В тентаклях осьминогов нашли уникальные вкусовые рецепторы

В тентаклях осьминогов нашли уникальные вкусовые рецепторы

Молекулярные биологи выяснили, что в щупальцах осьминогов есть уникальные для морских животных вкусовые рецепторы. Они могут распознавать молекулы различных веществ, которые очень плохо растворяются в воде. Это роднит осьминогов с сухопутными животными, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Мы предполагаем, что таким образом осьминоги могут распознавать плохо растворимые вещества на поверхности ядовитых животных или несъедобных предметов. К примеру, если животное щупает камень или панцирь краба, их вкус будет отличаться. Благодаря этому осьминог может различать их на ощупь", – рассказал один из авторов исследования, доцент Гарвардского университета (США) Николас Беллоно, слова которого приводит научный журнал Cell.

Осьминогов считают одними из самых высокоразвитых беспозвоночных. За последние полвека биологи выяснили, что эти головоногие моллюски могут видеть не только с помощью глаз, но и всей кожей в целом, а у каждого их щупальца есть автономная нервная система и набор органов чувств.

Беллоно и его коллеги открыли еще одну удивительную черту осьминогов. Биологи изучали, как осязание этих моллюсков работает на уровне отдельных рецепторов и всей нервной системы щупальца в целом.

Идея провести эти опыты появилась у биологов после того, как они заметили, что осьминоги, которые живут в разделенных решетками на несколько частей аквариумах, часто ощупывали пол в огороженных участках, просовывая туда щупальца. Если моллюск касался ползавших по полу крабов, то пытался захватить их и притянуть к себе, тогда как при прикосновении к камням этого не происходило.

Это натолкнуло ученых на мысль, что осьминоги могут отличать крабов от камней, несмотря на схожие размеры, форму и твердость. Поэтому биологи детально изучили структуру нервных клеток внутри присосок осьминогов вида Octopus bimaculoides, а также проследили за их реакцией на разные раздражители.

Оказалось, что в щупальцах моллюсков есть три типа рецепторов, каждый из которых реагирует на разные стимулы. Один распознавал касания и давление, а два других – вещества, которые вырабатывает типичная добыча осьминогов. Изучив устройство генов, которые управляют производством этих рецепторов, гарвардские ученые с удивлением обнаружили, что один из них был связан с распознаванием гидрофобных веществ – то есть тех, которые избегают контакта с водой.

Ученые очень удивились этому, так как считается, что обонятельные и вкусовые рецепторы морских животных распознают в первую очередь вещества, растворимые в воде, которые в океанах и морях могут распространяться на большие расстояния.

Исследователи предполагают, что способность распознавать нерастворимые вещества может помогать осьминогам не только различать вкус неживых предметов и добычи, но и избегать контакта с ядовитыми обитателями морей или токсичными объектами.

В пользу этого, в частности, говорит то, что рецепторы щупалец Octopus bimaculoides активно реагируют на молекулы терпеноидов – нерастворимых в воде летучих веществ, которыми покрыта кожа многих ядовитых полипов, моллюсков и других несъедобных жителей морского дна. Когда ученые покрывали ими часть дна аквариума, осьминоги всегда избегали контакта с подобными участками. То есть вкус терпеноидов отпугивал их.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение структуры этих рецепторов и поиски их аналогов в организмах как обитателей морей, так и сухопутных животных поможет узнать историю появления этих нервных клеток и понять, какую роль они могут играть в жизни осьминогов, кроме защиты от потенциально ядовитой добычи.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Стали известны победители первого дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 12 человек
Минское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ
ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки
В тентаклях осьминогов нашли уникальные вкусовые рецепторы
Витебский музей воинов-интернационалистов: история создания, уникальные экспонаты и планы на будущее
В Минске автомобиль сбил во дворе несовершеннолетнего велосипедиста, водитель скрылся
Добровольные дружины помогают милиции в охране правопорядка в Минске
Страны СНГ намерены активнее сотрудничать в области ветеринарии
Домой путь открыт – через границу белорусы возвращаются беспрепятственно
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Герои гражданской войнушки
Энергетические напитки не вызывают привыкания, но по-разному влияют на организм - Минздрав
Скидку при получении среднего специального образования получат прошедшие срочную военную службу
Конституцией должны заниматься профессионалы – считают участники диалоговой площадки, прошедшей в Витебске
Стала известна самая популярная звезда российской эстрады
Эксперты стран СНГ обсудили сотрудничество в социально-трудовой сфере
Карпенко: для студентов в вузах должны быть созданы безопасные условия
В Бресте таксист под влиянием толпы бросал в правоохранителей камни
В Малоритском районе с почестями перезахоронили останки 8 красноармейцев
Белорусский бизнес обратил внимание ЕЭК на необходимость создания равных условий для совместных предприятий в ЕАЭС
Лукашенко – сотрудникам правоохранительных органов: не надо забывать, что функций и полномочий у милиции много
мнение
Вадим ГИГИН
Отложенный протест
Депутат: Конституцию нужно реформировать не под политическую обстановку, а обдуманно
Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси
Лукашенко: не было никаких оснований ломать страну, кроме желания извне
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Акт терроризма" за блокировку железнодорожных путей
Около четырех тысяч человек поучаствовали в субботниках и акциях по благоустройству в Минске
Лукашенко о многовекторной политике: мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем
Против главы Конституционного суда Украины открыли дело за госизмену
Механизмы целевого финансирования догоняющих экономик будут внедрены в ЕАЭС
В Гродно подвели итоги трудового семестра на форуме студенческих отрядов «Труд_Крут»
Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Дорога долой
В Бешенковичском районе женщины обворовали 80-летнюю пенсионерку
В Осинторфе взялись за дело «Вместе», и получился обновленный стадион
Посмотрите на город Быхов с высоты птичьего полета
Эпидемиолог рассказала, что маска, прикрывающая только подбородок или рот, неэффективна
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение о завершении карьеры
Президент Польши направит в парламент закон, разрешающий аборты в случае летальных патологий
Задержан минчанин, плюнувший в лицо журналисту
Савиных: рекомендации Европарламента направлены против народа Беларуси
В Центральном районе Минска прошел праздник двора «За любимую Беларусь!»
Молодежь Гродненщины хочет принимать более активное участие в политической жизни страны
мнение
Всеволод ШИМОВ
Выборы в США: драматический накал
Кто и зачем формирует дугу нестабильности на евразийском пространстве
Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в Турции
СМИ: карантин Криштиану Роналду из-за коронавируса завершится через три дня
Авторы
СКАНИРУЙТЕ