В Telegram запустили видеотрансляции для неограниченной аудитории

В мессенджере Telegram появились видеотрансляции на неограниченную аудиторию. Теперь можно будет убрать и имя отправителя, и подписи к снимкам во время пересылки сообщений. Такая информация размещена в официальном блоге Telegram.
– В новой версии Telegram доступны видеотрансляции с неограниченным количеством участников, возможность скрыть имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений, быстрый "свайп" между непрочитанными постами в каналах, обновленное поле стикеров и другие нововведения, – отмечается в блоге.
Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченное количество человек можно в группах и каналах. Зрители также могут поднять руку и принять участие в трансляции.
Кроме того, при пересылке сообщения пользователи мессенджера могут выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Теперь можно удалить лишнее сообщение из пересылки или поменять адресата.
Фото: pixabay.com