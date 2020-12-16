Пользователи популярного мессенджера столкнулись с проблемами два раза за эти сутки.
Фото: hi-tech.mail.ru
Больше всего жалоб было по поводу проблем с подключением к Telegram. Единичные случаи – с отправкой сообщений.
О проблемах сообщали жители России, Украины, Беларуси, Германии, Чехии, Швейцарии и других европейских стран. Через прокси-сервера мессенджер также не работает.
Утром уже сообщалось о сбоях в Telegram, YouTube и WhatsApp. В понедельник наблюдались проблемы и с доступом к сервисам Google.
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В Telegram произошел второй сбой за день
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