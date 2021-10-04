В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи мессенджера Telegram со всего мира пожаловались на сбои в его работе. Это следует из информации, опубликованной на ресурсе Downdetector, пишет РИА Новости.
По состоянию на 13:39 (мск) было зафиксировано 129 обращений из России, Украины, Беларуси, Германии и других стран. При этом 59% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 23% – на проблемы с отправкой сообщений, еще 18% – на трудности при подключении к серверу.
Отмечается, что это уже не первый сбой в работе Telegram за последнее время. Похожая ситуация наблюдалась 8, 15 и 20 сентября.
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