Речь о добавлении видео в голосовые чаты – так в мессенджере можно будет проводить групповые видеозвонки. О планируемом на май нововведении сообщил основатель Telegram Павел Дуров, пишет РИА Новости.
«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов – все, что вы можете ожидать от современного инструмента видео-конференц-связи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием», – рассказал Дуров в своем канале.
Фото: pixabay.com
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В Telegram появится новая функция
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