В мессенджере Telegram скоро появится новая функция. Она позволит переносить историю переписок из других сервисов, сообщает РИА Новости.
Некоторые пользователи устройств операционной системе iOS случайно получили обновление мобильного клиента Telegram до версии 7.4. В нем была функция, позволяющая импортировать истории из других мессенджеров, например WhatsApp и Viber.
По словам специалистов, такую опцию добавили случайно. Но потом ее отозвали до проверки новой версии для Android. Вероятнее всего, официально возможность импортировать сообщения из других мессенджеров появится в ближайшее время.
Фото: sostav.ru
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В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp
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