В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

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РИА Новости

В пресс-службе армии Израиля сообщили, что сирена также прозвучала в городах Беэр-Шева и Ашкелон.Утром 12 мая палестинские группировки сектора Газа продолжают обстрел израильской территории. Сигналы воздушной тревоги с утра звучат в Ашкелоне и населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа.По информации израильской армии, с начала эскалации к утру 12 мая по территории Израиля из палестинского анклава уже было выпущено более 1600 ракет.