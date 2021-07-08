Согласно плану мероприятий по повышению эффективности функционирования льняной отрасли на 2021–2025 годы, в нынешнем году в Беларуси планируется заготовить 180 тыс. т льнотресты. При этом ожидается, что урожайность составит 43 ц/га. Такая информация опубликована в Telegram-канале Минсельхозпрода.
В минувшем году сельхозпредприятия заготовили 168,7 тыс. т. Урожайность сложилась на уровне 35,9 ц/га.
Лен в стране является исторически возделываемой культурой. Беларусь находится в перечне крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире. В настоящее время 20 льнозаводов страны возделывают данную культуру, готовят и перерабатывают льнотресту. Выращивают лен-долгунец в 36 районах Беларуси.
Согласно данным статистики, посевная площадь льна в нынешнем году составила 41,9 тыс. га.
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В текущем году в Беларуси планируется заготовить 180 тысяч тонн льнотресты
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