В текущем году на ЦТ по географии никто не набрал 100 баллов

– уточнил информациюОтмечается, что в 2019-м и прошлом годах тестирование по географии на 100 баллов также никто не написал.На вступительные испытания по географии в текущем году зарегистрировались по меньшей мере 1 тыс. человек. Из них 143 абитуриента на ЦТ не пришли.