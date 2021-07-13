Максимальную сумму баллов на централизованном тестировании по географии в нынешнем году никто из абитуриентов не получил, информирует БЕЛТА.
– В этом году 100 баллов на ЦТ по географии никто не набрал. Нет и тех, кто показал нулевой результат, – уточнил информацию директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Отмечается, что в 2019-м и прошлом годах тестирование по географии на 100 баллов также никто не написал.
На вступительные испытания по географии в текущем году зарегистрировались по меньшей мере 1 тыс. человек. Из них 143 абитуриента на ЦТ не пришли.
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В текущем году на ЦТ по географии никто не набрал 100 баллов
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