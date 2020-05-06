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  2. В Техасе с 8 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

В Техасе с 8 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

В американском штат Техас с 8 мая возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты и соляриев, а с 18 мая — спортивных залов, мелких производств и предприятий, расположенных в бизнес-центрах. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, передает CNN.


Власти штата 17 апреля приняли решение начать поэтапное снятие санитарных ограничений, пишет ТАСС. С 1 мая в Техасе сняли запрет на выход людей из дома без необходимости, разрешили работу ресторанов, торговых центров, кинотеатров, библиотек и музеев при условии из заполняемости не более чем на 25%.

В США за время пандемии коронавируса зарегистрировано более 1,2 млн заражений и свыше 71 тыс. летальных исходов (в Техасе свыше 33,8 тыс. и 925 соответственно).

Фото: pixabay


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