В Техасе прошел дождь из рыб

Необычное явление наблюдали жители американского города Тексаркана (штат Техас) после урагана, пишет Lenta.ru.
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Жители города с удивлением наблюдали за тем, как во время ливня с неба стала падать рыба. Это были небольшие окуни. Дождь из рыб шел несколько минут, но эмоции у тех, кто его увидел, оставил незабываемые.
Предположительно, причиной произошедшего стал редкий метеорологический феномен, в результате которого водяной смерч затягивает мелких созданий (например, лягушек и рыб) и уносит их в воздух. А затем они падают с высоты, как дождь.
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