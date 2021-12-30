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  2. В Техасе прошел дождь из рыб

В Техасе прошел дождь из рыб

Необычное явление наблюдали жители американского города Тексаркана (штат Техас) после урагана, пишет Lenta.ru.

Снимок носит иллюстративный характер

Жители города с удивлением наблюдали за тем, как во время ливня с неба стала падать рыба. Это были небольшие окуни. Дождь из рыб шел несколько минут, но эмоции у тех, кто его увидел, оставил незабываемые.

Предположительно, причиной произошедшего стал редкий метеорологический феномен, в результате которого водяной смерч затягивает мелких созданий (например, лягушек и рыб) и уносит их в воздух. А затем они падают с высоты, как дождь.

Фото: pixabay.com
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