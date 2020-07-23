В Техасе построят новый завод Tesla

Tesla планирует построить новое сборочное предприятие в столице штата Техас Остине, сообщил глава компании Илон Маск. Под объект отводится участок земли площадью более 809,3 га.





На новом заводе будут собирать электропикапы Cybertruck, а также элетрокары Model 3 и Model Y.

Маск пообещал, что завод станет "экологическим раем", передает ТАСС, откуда будет открываться потрясающий вид на реку Колорадо. Здесь планируется проложить специальные трассы для велосипедистов и поклонников ходьбы по пересеченной местности.

Напомним, у "Теслы" кроме США есть завод в Китае (Шанхай), строится также завод в Германии.

Cогласно отчетности Tesla, выручка компании во II квартале текущего года снизилась на 5% к аналогичному прошлогоднему уровню и составила 6,036 млрд долларов. Чистая прибыль – 104 млн.





За отчетный период поставлено 90 891 электрокаров, на 5% меньше, чем годом ранее.