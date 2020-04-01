«Беларусьфильм» представляет...» — так называется акция, которую сегодня начинает наша Национальная киностудия. Теперь каждый день сразу в нескольких социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Telegram), а также на официальном YouTube-канале «Беларусьфильма» будут публиковаться картины студийного производства. Мелодрамы, драмы, военные ленты и картины для семейного просмотра, плюс мультфильмы и работы отечественных документалистов — каждый зритель сможет выбрать что-то для себя, уверена пресс-секретарь киностудии Алена Астапович:
Кадр из мультфильма "Рыбка по имени Нельзя"
Кадр из фильма "Анастасия Слуцкая"
Кадр из фильма "Белые росы"
— Мы предлагаем не только пересмотреть работы наших мэтров, ставшие классикой, но и поближе познакомиться с отечественным кинематографом в целом, открыть для себя новые имена. К слову, многие картины появятся в открытом доступе впервые.
Кадр из фильма "Про Красную Шапочку"
Также после просмотра каждой из картин будет открыто обсуждение, где зритель сможет поделиться своими впечатлениями. Там же можно написать, какие темы в национальном кинематографе наиболее интересны и перспективны, что человек в целом ждет от нашего художественного кино и над какими темами в будущем можно поработать нашим документалистам.
Кадр из фильма "Иди и смотри"
Кадры предоставлены Национальной киностудией
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В течение трех недель картины «Беларусьфильма» будут доступны зрителям онлайн
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