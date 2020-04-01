Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.59
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В течение трех недель картины «Беларусьфильма» будут доступны зрителям онлайн

В течение трех недель картины «Беларусьфильма» будут доступны зрителям онлайн

«Беларусьфильм» представляет...» — так называется акция, которую сегодня начинает наша Национальная киностудия. Теперь каждый день сразу в нескольких социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Telegram), а также на официальном YouTube-канале «Беларусьфильма» будут публиковаться картины студийного производства. Мелодрамы, драмы, военные ленты и картины для семейного просмотра, плюс мультфильмы и работы отечественных документалистов — каждый зритель сможет выбрать что-то для себя, уверена пресс-секретарь киностудии Алена Астапович:

Кадр из мультфильма "Рыбка по имени Нельзя"

Кадр из фильма "Анастасия Слуцкая"

Кадр из фильма "Белые росы"

— Мы предлагаем не только пересмотреть работы наших мэтров, ставшие классикой, но и поближе познакомиться с отечественным кинематографом в целом, открыть для себя новые имена. К слову, многие картины появятся в открытом доступе впервые.

Кадр из фильма "Про Красную Шапочку"

Также после просмотра каждой из картин будет открыто обсуждение, где зритель сможет поделиться своими впечатлениями. Там же можно написать, какие темы в национальном кинематографе наиболее интересны и перспективны, что человек в целом ждет от нашего художественного кино и над какими темами в будущем можно поработать нашим документалистам. 

Кадр из фильма "Иди и смотри"

Кадры предоставлены Национальной киностудией
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Дни открытых дверей пройдут в БГУ в онлайн-режиме
Жертвами молодого мошенника стали не менее 44 минчан
Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Кочанова провела переговоры с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ
Дорожных рабочих в Беларуси защитят мобильные прицепные демпферные устройства
Депутат: от арендодателей-частников ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Торги: российский рубль подешевел, доллар и евро подорожали
В течение трех недель картины «Беларусьфильма» будут доступны зрителям онлайн
На поле в Барановичском районе нашли боевой арсенал
В Шарковщинском районе охотники разбудили медведя
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократам хочется диктатуры. Погорячее
ЮНИСЕФ провел исследование об отношении белорусов к детям с инвалидностью
Белорусские депутаты на открытии сессии 2 апреля рассмотрят ратификацию визового соглашения с Евросоюзом
Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка
Совмин ввел запрет на вывоз гречки, лука и чеснока из Беларуси
Более 32 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Хоккеисты НХЛ выбрали лучших игроков лиги
Специалист: секонд-хенд — элемент устойчивого потребления, но и здесь желательно покупать свой товар
Выставка дружеского шаржа “Сябры мае!” художника “СБ” открылась в Минске
В Пуховичском районе погиб пешеход
Прогноз погоды на 2 апреля: небольшие осадки и до 11 градусов тепла
Авторы
СКАНИРУЙТЕ