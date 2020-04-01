В течение трех недель картины «Беларусьфильма» будут доступны зрителям онлайн

Кадр из мультфильма "Рыбка по имени Нельзя"

Кадр из фильма "Анастасия Слуцкая"

Кадр из фильма "

Белые росы"

Кадр из фильма "Про Красную Шапочку"

Кадр из фильма "

Иди и смотри"

Также после просмотра каждой из картин будет открыто обсуждение, где зритель сможет поделиться своими впечатлениями. Там же можно написать, какие темы в национальном кинематографе наиболее интересны и перспективны, что человек в целом ждет от нашего художественного кино и над какими темами в будущем можно поработать нашим документалистам.Кадры предоставлены Национальной киностудией