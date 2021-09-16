С 16 по 18 сентября Госавтоинспекция Гомельщины усилит контроль на автомагистрали М10

С сегодняшнего дня и по 18 сентября инспекторы усилят контроль за безопасностью движения на автомагистрали М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Традиционное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД и дорожно-транспортного травматизма.





– В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды ДПС будут выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность совершения ДТП. Помогать им в этом будут приборы фото- и видеофиксации, – конкретизировала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и следовать ПДД.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

