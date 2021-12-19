В Тбилиси произошел взрыв - есть пострадавшие

В Тбилиси произошел взрыв в многоквартирном доме, несколько человек пострадали. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. После него возник пожар, взрывная волна разрушила часть стен квартиры.
Сообщается, что несколько человек пострадали, однако точная цифра не называется. Как рассказал источник в экстренных службах, один из пострадавших госпитализирован с ожогами, состояние остальных более легкое.
Жильцы дома были эвакуированы.
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