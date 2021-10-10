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В Тбилиси проходит акция с требованием освободить Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались перед зданием парламента в Тбилиси с требованием его освобождения. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Акцию организовала лидер грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани. Именно она создала народное движение по возвращению Саакашвили в страну.

Участники митинга принесли с собой грузинские национальные флаги, а также фотографии экс-президента.

Ожидается, что еще более масштабная акция с требованием освобождения политика запланирована 14 октября в центре Тбилиси.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Она находится под стражей в тюрьме Рустави.
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