В Тбилиси проходит акция с требованием освободить Саакашвили

Акцию организовала лидер грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани. Именно она создала народное движение по возвращению Саакашвили в страну.Участники митинга принесли с собой грузинские национальные флаги, а также фотографии экс-президента.Ожидается, что еще более масштабная акция с требованием освобождения политика запланирована 14 октября в центре Тбилиси.Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Она находится под стражей в тюрьме Рустави.