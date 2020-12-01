Подозреваемого в серии убийств пожилых женщин на территории Приволжского федерального округа с 2011 года задержали в Татарстане (РФ), пишет ТАСС.
По данным ориентировки с сайта следственного управления Следственного комитета России по Татарстану, злоумышленник с 2011 по 2012 год убивал в Казани женщин пожилого возраста. Под видом работника жилищно-коммунального хозяйства он заходил в квартиры к одиноко проживавшим женщинам и душил их. Затем злоумышленник забирал из жилья деньги.
Фото: архив ТАСС
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В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин
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