В Татарстане планируют производить комплектующие для тракторной техники Belarus

Соответствующий проект планируется реализовать на производственной базе ООО «ТПК МТЗ-Татарстан». Также в планах углубление кооперации белорусского холдинга «Автокомпоненты» с ПАО «КАМАЗ» и другими заинтересованными предприятиями Татарстана в сфере автомобилестроения, в том числе по расширению номенклатуры поставляемых белорусских автокомпонентов.Протоколом предусматривается возобновление деятельности научно-технического сотрудничества НТЦ ПАО «КАМАЗ» и Центра перспективных работ ОАО «МАЗ» в создании электрического транспорта и в перспективе –беспилотных автомобилей.Также планируется продолжить дальнейшее сотрудничество по участию ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в реализации программ обновления парка пассажирской техники в городах Республики Татарстан, в том числе на газомоторном топливе, а также в организации сервисных центров поставляемой техники.Напомним, сегодня начался трехдневный рабочий визит Премьер-министра Беларуси в Татарстан. Кроме участия в заседании Евразийского межправсовета, намеченного на 29–30 апреля, Роман Головченко проведет ряд двусторонних встреч.Сегодня руководитель белорусского Правительства посетил Торгово-производственную компанию «МТЗ-Татарстан», а также особую экономическую зону «Алабуга».Фото: пресс-служба президента Республики Татарстан