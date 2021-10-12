В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе

Источник в экстренных службах сообщил, что опознание 16 погибших проведено. 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения, в ближайшее время выдадут тела еще четырех погибших.Позавчера легкомоторный самолет L-410, на борту которого было 22 человека (20 парашютистов и два члена экипажа), совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. Шесть человек спаслись, а 16 погибли. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.