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  2. В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе

В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе

Все погибшие в авиационной катастрофе в Татарстане опознаны, пишет РИА Новости.


Источник в экстренных службах сообщил, что опознание 16 погибших проведено. 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения, в ближайшее время выдадут тела еще четырех погибших. 

Позавчера легкомоторный самолет L-410, на борту которого было 22 человека (20 парашютистов и два члена экипажа), совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. Шесть человек спаслись, а 16 погибли. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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Фото: РЕЙТЕР
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