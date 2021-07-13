В Ташкенте открыли круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19

Поликлиники расположены в здании медико-санитарных учреждений, они работают круглосуточно. В каждом центре – 3 медицинские бригады, в том числе 2 врача и 2 медсестры.Поликлиники укомплектованы всем необходимым: рентгеновскими аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, необходимыми медикаментами, расходными материалами, дезинфицирующими растворами и реактивами и другими специальными медицинскими средствами.– сказано в сообщении.Пациентов будут распределять в центре по степени тяжести заболевания. Если это возможно, пациентов отправят лечиться домой, дав специальные рекомендации. В более тяжелых случаях пациент будет проходить лечение в специализированной поликлинике.