В 11 районах Ташкента, столицы Узбекистана, начали работать специальные круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19 и людей, у которых есть подозрение на инфекцию. Об этом информирует агентство Uznews со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.
Поликлиники расположены в здании медико-санитарных учреждений, они работают круглосуточно. В каждом центре – 3 медицинские бригады, в том числе 2 врача и 2 медсестры.
Поликлиники укомплектованы всем необходимым: рентгеновскими аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, необходимыми медикаментами, расходными материалами, дезинфицирующими растворами и реактивами и другими специальными медицинскими средствами.
– Если у человека, обратившегося в службу скорой медпомощи, есть подозрение на коронавирус, ему следует обратиться в специализированную поликлинику своего района. Если он не в состоянии это сделать, больного могут доставить туда на специальном транспорте, – сказано в сообщении.
Пациентов будут распределять в центре по степени тяжести заболевания. Если это возможно, пациентов отправят лечиться домой, дав специальные рекомендации. В более тяжелых случаях пациент будет проходить лечение в специализированной поликлинике.
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В Ташкенте открыли круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19
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