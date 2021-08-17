Талибы заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем

Радикальное движение «Талибан» полагает, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин, информирует ТАСС.
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«Мы не получаем от них [России, Китая и Пакистана] финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения <...> Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения [СМИ] о том, что «Талибан» является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность», – сказал Шахин.
Ранее президент США Джозеф Байден в своей речи по ситуации в Афганистане отметил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, «тратя на это миллионы долларов».
Талибы в воскресенье вошли в столицу Афганистана Кабул и заявили о полном контроле над республикой.