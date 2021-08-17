Талибы заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем

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сказал Шахин.Ранее президент США Джозеф Байден в своей речи по ситуации в Афганистане отметил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, «тратя на это миллионы долларов».Талибы в воскресенье вошли в столицу Афганистана Кабул и заявили о полном контроле над республикой.