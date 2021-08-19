В "Талибане" заявили, что стремятся не допустить гражданской войны в Афганистане

сказалво время участия в прошедшем сегодня в столице Афганистана собрании.Согласно информации телеканала Al Jazeera, Муджахид также сообщил, что "Талибан" займется решением проблемы с помощью диалога. Радикальное движение не намерено преследовать сторонников прежних властей.