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  2. В "Талибане" заявили, что стремятся не допустить гражданской войны в Афганистане

В "Талибане" заявили, что стремятся не допустить гражданской войны в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами, передает ТАСС.


– Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны, – сказал официальный представитель талибов Забихулла Муджахид во время участия в прошедшем сегодня в столице Афганистана собрании.

Согласно информации телеканала Al Jazeera,  Муджахид также сообщил, что "Талибан" займется решением проблемы с помощью диалога. Радикальное движение не намерено преследовать сторонников прежних властей.
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Фото: РЕЙТЕР
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