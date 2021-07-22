Официальный представитель радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахед прокомментировал ситуацию на границе с Туркменистаном и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.
– Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном (за исключением нескольких небольших участков) также полностью под нашим контролем… Граница Таджикистана полностью находится под нашим контролем от Бадахшана до Тахара и Кандура. Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар под контролем Кабула, – заявил Муджахед.
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В "Талибан" заявили о полном контроле границы с Туркменией и Ираном
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