Кабинет министров Таиланда постановил продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии COVID-19. Отныне ЧП будет действовать до 15 января следующего года, пишет ТАСС.
Продление касается всех областей королевства и будет действовать еще 45 дней – до 15 января 2021 года.
– Это дольше, чем обычно, поскольку необходимо обеспечивать режим эпидемиологической безопасности в период новогодних праздников, – пояснил пресс-секретарь правительства Ануча Бурапхачайси.
Подобное решение было принято, так как текущая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира на данный момент остается тяжелой. Кроме того, граждане Таиланда и иностранцы до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.
Фото: pixabay.com
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В Таиланде в восьмой раз продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
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