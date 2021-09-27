В Таиланде упростят въезд для одной категории туристов

С 1 октября в Таиланде будет упрощен въезд для одной категории туристов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bangkok Post.
Согласно новым правилам, вакцинированные гости должны будут отправляться на семидневную изоляцию. Раньше срок карантина составлял 14 дней.
Отдыхающие, не до конца прошедшие курс вакцинации, будут вынуждены отправиться на изоляцию либо на 10 дней (если они прилетели в страну на самолете), либо на 14 (если прибыли по воде и суше).
Также принято решение открыть для туристов несколько курортных регионов, среди которых острова Самуи, Панган и Тау, Пхи-Пхи, Ко-Яо, Ко-Нгай, курорт Као-Лак, полуостров Рейли, пляжи Клонг Муанг и Туб Каек в Краби.
С 1 ноября также планируется разрешить иностранцам посещать Бангкок.
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