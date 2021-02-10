Похожий на COVID-19 вирус обнаружили у летучих мышей в заповеднике на востоке Таиланда, сообщает телеканал «МИР 24».
Носителями нового вируса оказались подковоносые летучие мыши, живущие в пещере. Вирусу присвоили название RacCS203. Его геном совпадает с геномом SARS-CoV-2 на 91,5%. Он связан и с другим коронавирусом – RmYN02, который был выявлен у летучих мышей в китайской провинции Юньнань: совпадение с геномом SARS-CoV-2 составляет 93,6%.
Точное происхождение SARS-CoV-2 все еще неизвестно. Предыдущие исследования доказали, что изначально он появился у животного (скорее всего, летучей мыши) и спустя некоторое время стал опасен для человека.
Фото: "МИР 24"
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В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
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