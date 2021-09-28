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  2. В Таиланде шесть человек стали жертвами наводнения

В Таиланде шесть человек стали жертвами наводнения

В Таиланде в результате наводнения как минимум шесть человек погибли, судьба еще двоих граждан до сих пор неизвестна, передает Синьхуа.


По информации департамента предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Таиланда, наводнение, вызванное тропическим штормом "Дианму", обрушилось почти на половину провинций страны. Дожди вызвали затопления суши в 30 провинциях в центральной части, на севере и северо-востоке Таиланда, затронув не менее 70 тыс. домохозяйств.

В ведомстве уточнили, что ситуация с наводнениями в семи провинциях улучшилась, однако осталась серьезной в остальных.

Согласно прогнозу погоды, на текущей неделе сильные ливни обрушатся на северные, центральные и северо-восточные регионы Таиланда.
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Фото: РЕЙТЕР
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