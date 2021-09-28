В Таиланде шесть человек стали жертвами наводнения

По информации департамента предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Таиланда, наводнение, вызванное тропическим штормом "Дианму", обрушилось почти на половину провинций страны. Дожди вызвали затопления суши в 30 провинциях в центральной части, на севере и северо-востоке Таиланда, затронув не менее 70 тыс. домохозяйств.В ведомстве уточнили, что ситуация с наводнениями в семи провинциях улучшилась, однако осталась серьезной в остальных.Согласно прогнозу погоды, на текущей неделе сильные ливни обрушатся на северные, центральные и северо-восточные регионы Таиланда.