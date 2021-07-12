Специалисты из Таиланда зафиксировали случаи заражения одних и тех же людей одновременно двумя штаммами коронавирусной инфекции – "дельта" и "альфа". В данный момент заразившиеся проходят лечение в Бангкоке, передает РИА Новости.
– Сегодня есть интересная информация: в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования выявлены случаи смешанной инфекции, два штамма – "альфа" и "дельта" – одновременно у одного пациента. Таких пациентов семь человек, – уточнил информацию генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак.
– Похоже, что в таких сообществах, проживающих в условиях скученности и, как следствие, массового заражения, могут возникать такие гибридные случаи, смешанная инфекция, – добавил Супхакит Сирилак и отметил, что аналогичные ситуации фиксировали и в иных государствах.
Кроме того, он подчеркнул, что у пациентов в настоящий момент симптомы не наблюдаются. В связи с этим, уточнил Супхакит Сирилак, можно говорить о том, что заражение двумя штаммами инфекции не гарантирует более тяжелое течение заболевания.
Он также добавил, что на данном этапе "дельта"-штамм COVID-19 постепенно замещает более распространенный до этого времени в Таиланде "альфа"-штамм.
– Такова ситуация в 60 из 77 провинций страны, где уже появился "дельта"-штамм, и новые провинции попадают в этот список каждый день. В то же время на крайнем юге страны распространяется "бета"-штамм, которого пока нет в других частях Таиланда, – заключил он.
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В Таиланде пациенты заразились сразу двумя штаммами COVID-19
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