В Таиланде пациенты заразились сразу двумя штаммами COVID-19

уточнил информациюдобавил Супхакит Сирилак и отметил, что аналогичные ситуации фиксировали и в иных государствах.Кроме того, он подчеркнул, что у пациентов в настоящий момент симптомы не наблюдаются. В связи с этим, уточнил Супхакит Сирилак, можно говорить о том, что заражение двумя штаммами инфекции не гарантирует более тяжелое течение заболевания.Он также добавил, что на данном этапе "дельта"-штамм COVID-19 постепенно замещает более распространенный до этого времени в Таиланде "альфа"-штамм.– заключил он.