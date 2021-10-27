В Таиланде обнаружили штамм "дельта плюс"

В Таиланде был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса "дельта плюс". Но это не отразится на скором открытии Бангкока и 16 провинций страны для иностранцев. Оно запланировано на 1 ноября, передает ТАСС.
– Министерство здравоохранения заявило о выявлении в Таиланде первого случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", что вызвало тревогу, поскольку этот вариант может оказаться очень заразным, – рассказала во время брифинга глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.
Она добавила, что осуществляется мониторинг ситуации, а выявление нового штамма не влияет на планы по открытию страны для туристов. По ее словам, образцы были получены от выздоровевшего пациента.
С 1 ноября полностью вакцинированные против COVID-19 путешественники из 46 стран и территорий смогут въехать в Таиланд без дальнейшей самоизоляции. Сейчас также расширяется список туристических направлений, которые будут доступны для посещения. На данный момент в него включено 17 позиций.
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