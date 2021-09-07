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  2. В Таиланде начались массовые протесты из-за пандемии коронавируса

В Таиланде начались массовые протесты из-за пандемии коронавируса

В стране вновь начались массовые протесты из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом пишет The New York Times.


Тысячи жителей вышли на улицы и обвинили власти в том, что принимаются неэффективные противоэпидемические меры. Они стали требовать отставки премьер-министра страны Праюта Чан-Оча за то, что его правительство не справилось с кризисом. 

"Люди давно понимали, что действующее правительство некомпетентно. Ситуация с коронавирусом в очередной раз это подтвердила", – заявил из протестующих. 

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников акции, а также открыли по ним стрельбу резиновыми пулями.

В Таиланде с начала пандемии от осложнений коронавирусной инфекции умерли более 12 тысяч человек. Навредила она и экономике страны. У властей недостаточно 
ресурсов для борьбы с распространением COVID-19, а вакцинация проходит очень медленно. 

В начале августа граждане Таиланда уже выходили на протесты из-за обстановки с коронавирусом. Тогда они дошли до резиденции премьер-министра и забросали ее петардами. 
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Фото: РЕЙТЕР
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