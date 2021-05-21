В результате ЧП во время очистки коллектора в Таганроге погибли 10 человек, пишет ТАСС.
На данный момент известно о восьми пострадавших в результате произошедшего – они в больнице. Состояние двоих оценивается как очень тяжелое, еще шестеро находятся в реанимации.
Поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что ведутся поиски последнего из списка рабочих, находившихся в момент ЧП на очистных сооружениях. Достоверной информации, находился ли он на рабочем месте 21 мая, пока нет.
Фото из архива ТАСС
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В Таганроге во время очистки коллектора погибли 10 человек
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