В Таджикистане заявили, что возле границы с Афганистаном активизируются террористы

Террористы активизируются в северных районах Афганистана, что граничат с Таджикистаном. Об этом сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, пишет ТАСС.
Выступая на министерской встрече стран – соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), Сироджиддин Мухриддин заявил: «[Происходит] усиление деятельности террористических групп в северных провинциях Афганистана, особенно в тех местностях, которые граничат с нашей страной».
Он добавил: «Вовлечение в террористические группы, действующие на территории Афганистана, граждан из стран региона побуждает нас принять совместные усилия для устранения возможных угроз и опасностей».
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