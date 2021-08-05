В Таджикистане разбился спасательный вертолет, который направлялся на помощь застрявшим в горах туристам из Москвы, сообщает РИА Новости.
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В ассоциации туроператоров Таджикистана сообщили, что вертолет летел за семьей московских туристов, которые совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и перестали выходить на связь.
– Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. В результате погиб пилот, а четыре пассажира получили травмы, – прокомментировали в ассоциации туроператоров Таджикистана.
На место происшествия были направлены спасатели для помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасное место. Параллельно осуществляется поиск пропавших российских туристов.