В Таджикистане разбился спасательный вертолет

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В ассоциации туроператоров Таджикистана сообщили, что вертолет летел за семьей московских туристов, которые совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и перестали выходить на связь., – прокомментировали в ассоциации туроператоров Таджикистана.На место происшествия были направлены спасатели для помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасное место. Параллельно осуществляется поиск пропавших российских туристов.