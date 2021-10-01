В Таджикистане прошли испытания новой модели трактора «Беларус» – она впервые начала собираться в Гиссаре

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Олег Иванов посетил сборочное производство АОЗТ «Агротехсервис». Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Душанбе.
«Вместе с руководителем предприятия Джалолиддином Нуралиевым Олег Иванов ознакомился с новыми образцами техники, разработанной таджикскими и белорусскими специалистами на мощностях АОЗТ «Агротехсервис». Состоялись технические испытания модели малой самоходной косилки, предназначенной для работы на горных склонах», – рассказали в посольстве Беларуси в Таджикистане.
Как отметили в дипмиссии, хотя модель пока не получила название, не выбрана цветовая гамма покраски, на испытаниях она показала свои высокие эксплуатационные качества и способность функционировать на сложных высокогорных рельефах.
Работа над созданием самоходной косилки велась в рамках поручений президентов Беларуси и Таджикистана, данных в 2018 году.
Также в ходе визита в АОЗТ «Агротехсервис» состоялись испытания новой модели трактора «Беларус» 1222.3, которая впервые начала собираться в Гиссаре.
Фото посольства Беларуси в Таджикистане