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  2. В Таджикистане проходит заседание глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

В Таджикистане проходит заседание глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

Заседание глав государств –членов Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Душанбе, сообщает корреспондент РИА Новости.


Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которым столкнулся регион коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая заседание.

"Тем не менее Таджикистан при поддержке партнеров по ОДКБ последовательно выполнял функции председательства", – сказал он.

По словам Рахмона, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций. "Мы продолжим принятие заявлений по насущным вопросам актуальной международной и региональной повестки дня", – заявил он.


Фото: пресс-служба МИД РФ
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