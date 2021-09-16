В Таджикистане проходит заседание глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которым столкнулся регион коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая заседание.– сказал он.По словам Рахмона, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций. "Мы продолжим принятие заявлений по насущным вопросам актуальной международной и региональной повестки дня", – заявил он.Фото: пресс-служба МИД РФ