В Таджикистане проходит заседание глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

Заседание глав государств –членов Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Душанбе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которым столкнулся регион коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая заседание.
"Тем не менее Таджикистан при поддержке партнеров по ОДКБ последовательно выполнял функции председательства", – сказал он.
По словам Рахмона, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций. "Мы продолжим принятие заявлений по насущным вопросам актуальной международной и региональной повестки дня", – заявил он.
Фото: пресс-служба МИД РФ