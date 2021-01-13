Рядом с домом ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова, 42, утром 14 января откроют пункт обогрева. Об этом пишет Минск-Новости.
Председатель Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) Елена Фадеева рассказала, что оборудуют отапливаемую палатку и все нуждающиеся получат продукты и предметы гигиены, смогут выпить горячего чая.
Помощь предложат и в районных офисах городской организации БОКК – они действуют в девяти районах столицы. Там же обратившиеся могут получить теплые вещи, которые собрали небезразличные жители столицы.
Также 14 января будет работать мобильная группа волонтеров Красного Креста. Они посетят места нахождения лиц без определенного места жительства и окажут помощь всем, кому она требуется.
Фото: БЕЛТА
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В связи с усилением морозов Красный Крест откроет на ул. Ваупшасова пункт обогрева
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